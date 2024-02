Grande Fratello | l’eliminata fa chiarezza sul suo status

(Di sabato 3 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni2024,dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini fasul suoamoroso, LE PAROLE DEL- Dopo l’eliminazione dal, reality show di Canale 5 condotto da Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, in cui si era riavvicinata a Varrese, la splendida ex inquilina del Loft di Cinecittà, Monia, ha ...

In attesa del ritorno di Giuseppe Garibaldi nella casa del GF, Beatrice Luzzi ha manda to un saluto al concorrente! (comingsoon)

Paura al Grande Fratello per un malore che ha costretto Giuseppe Garibaldi a lasciare la Casa più spiata d'Italia nella serata di ieri, venerdì 2 febbraio. Come sta il concorrente del Gf A parlare ...Spinta dal rammarico e dai sensi di colpa, Beatrice si avvicina a Rosy per chiederle scusa per una frase pronunciata durante una clip. Mentre chiacchierava con… Leggi ...In attesa del ritorno di Giuseppe Garibaldi nella casa del GF, Beatrice Luzzi ha mandato un saluto al concorrente!