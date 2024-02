Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi in ospedale dopo il malore | interviene la sua famiglia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono stati attimi di panico all’interno della casa delquandoha accusato un. Il concorrente era nei pressi del bagno quando si sarebbe accasciato su se stesso, allarmando di fatto alcuni compagni di avventura che erano da quelle parti. Da quel momento è scoppiato il caos con un fuggi fuggi generale per capire cosa fare. Le immagini sono state censurate ma la situazione ha richiesto l’intervento dell’autobulanza. Ora è ladel gieffino a parlare.ha unNel bel mezzo della giornata di venerdì,ha accusato unnella zona bagno del ...

Nuovo cambiamento all’orizzonte per il Grande Fratello . La decisione di Mediaset è praticamente ufficiale, stando a quanto rivelato in queste ore ... (caffeinamagazine)

Al Grande Fratello sono ore difficili dopo lo spavento per il malore di Giuseppe Garibaldi. nella serata di venerdì il bidello calabrese si è ... (caffeinamagazine)

Nuovo caso a tavola per il Grande Fratello . Oggetto della discussione ancora una volta è la preparazione del cibo. Per Vittorio Menozzi c’è stata ... (caffeinamagazine)

Dopo una notte di terrore e preoccupazioni per tutti, finalmente abbiamo alcune informazioni ufficiali dalla famiglia di Giuseppe e dal programma ...Il Grande Fratello ha diramato un comunicato per rassicurare il pubblico sulle condizioni di Garibaldi Il collaboratore scolastico ha accusato un malore nella giornata di ieri, lasciando sulle spine i ...In una recente intervista, un attore di Vivere ha detto la sua sulla concorrente del Grande Fratello Beatrice Luzzi.