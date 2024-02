Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi ha un malore e arriva l’ambulanza | “Non toccategli il cuore” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Paura per. Il concorrente delsi è sentito male nella serata di venerdì 2 febbraio e si è reso necessario il soccorso di un’ambulanza. Non è chiaro che cosa sia successo al 30enne calabrese. Da alcuniche circolano online si sente uno dei concorrenti allarmare i compagni: “Corri! Corri!” e Anita Olivieri urlare: “Chiamate il GF!”. Preoccupati dalla situazione i ragazzi si sono precipitati nella zona dei bagni per vedere cosa fosse successo, e fuori dall’inquadratura si sente Marco Maddaloni dire: “Nonil“. Nessun commento, al momento, da parte della produzione, e gli stessi inquilini della casa sono in attesa di notizie circa lo stato di salute di, che sarebbe stato portato via in ...