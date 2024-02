Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi | gli aggiornamenti sul suo stato di salute | il comunicato

Il pubblico del Grande Fratello in rivolta contro la produzione: i concorrenti rinchiusi nel loft di Cinecittà per troppo tempo Il malore avuto da ... (361magazine)

Il pubblico del Grande Fratello in rivolta contro la produzione: i concorrenti rinchiusi nel loft di Cinecittà per troppo tempo Il malore avuto da ... (gossipitalia.news)

Sono ore di grande preoccupazione al "Grande Fratello" per Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo durante la notte ha infatti avuto un malore e, dopo essere stato soccorso dai compagni di avventura, è uscito ...Attimi di paura per Giuseppe Garibaldi. Il concorrente del Grande Fratello è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la trasmissione a causa di un malore. Incerte le cause: in un video che gira ...Momenti di paura nella serata di venerdì per i concorrenti della casa del Grande Fratello: il concorrente Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore.