Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi colpito da un malore viene portato via in ambulanza | gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nelle ultime ore c’è stataapprensione per quello che è successo nel corso della serata di ieri al concorrente del: poco prima di cena, infatti, il bidello calabrese si sarebbe sentito male, allarmando tutti i suoi compagni di avventura. Nell’ultimo video che si vede prima dello stacco della diretta, infatti, mentre tutti erano occupati in varie attività si sente Massimiliano Varrese chiamare Anita Olivieri e quest’ultima esclamare: “Giuse, che è successo? Chiamate il Gf” e Marco Maddaloni esclamare “Non toccategli il cuore“. Poco dopo anche tutti gli altri inquilini sono accorsi nella zona beauty dove si trovava il ragazzo e a quel punto l’audio della diretta è stato staccato e per un lungo periodo di tempo è stata inquadrata la piscina. CHE È SUCCESSO ...

La diretta del Grande Fratello è sospesa nella notte, sul sito ufficiale non ci sono video su quanto accaduto che però rimbalzano sui social postate dagli utenti che stavano seguendo la diretta. Un co ...Attimi di apprensione all’interno della casa del Grande Fratello per un malore improvviso che ha riguardato Giuseppe Garibaldi. E’ ...Ieri sera, Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore mentre era in bagno. Nelle immagini in onda su Mediaset Extra , si sente Anita Olivieri urlare e chiedere ai coinquilini di chiamare ...