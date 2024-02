Grande Fratello | ex inquilina su Perla Vatiero | “Lei e quelli che la sostengono mi hanno ricordato i compagni delle medie bulletti”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nelle ultime puntate delabbiamo assistito al sempre più acceso scontro trae Beatrice Luzzi. Il dualismo tra le due concorrenti ha inevitabilmente portato il pubblico a schierarsi in sostegno dell’una o dell’altra. Da una partegode principalmente del favore di coloro che l’seguita nel corso della sua esperienza a Temptation Island, dall’altra Beatrice ha dalla sua il sostegno dei telespettatori delche l’apprezzata sin dall’inizio del programma. Anche gli ex inquilini di Cinecittàespresso la loro opinione sulle ultime vicende della Casa manifestando pubblicamente il proprio pensiero sulle due concorrenti. A prendere una posizione netta sulla ...

Giuseppe Garibaldi ieri sera ha avuto un malore al Grande Fratello ed è stato portato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti Aggiornamenti sulle ... (361magazine)

Palinsesto ancora ballerino per il Grande Fratello . Il reality show condotto da Alfonso Signorini cambia ancora giorno di messa in onda , ecco le ... (blogtivvu)

Giuseppe Garibaldi ieri sera ha avuto un malore al Grande Fratello ed è stato portato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti Aggiornamenti sulle ... (gossipitalia.news)

Spinta dal rammarico e dai sensi di colpa, Beatrice si avvicina a Rosy per chiederle scusa per una frase pronunciata durante una clip. Mentre chiacchierava con… Leggi ...Greta svela un trucchetto degli autori del Grande Fratello. Quest’anno nella Casa del Grande Fratello, al contrario dell’anno scorso, le coppie scarseggiano. L’unica che si è formata è quella tra Leti ...Ieri sera, Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore mentre era in bagno. Nelle immagini in onda su Mediaset Extra , si sente Anita Olivieri urlare e chiedere ...