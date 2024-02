Grande Fratello | concorrente portato via dalla casa in ambulanza | il malore e le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ladelè stata colpita improvvisamente da un momento molto triste, visto che un inquilino non è stato bene, facendo preoccupare gli altri concorrenti e il pubblico. Infatti, in molti hanno incominciato ad urlare e a chiamare l’attenzione della produzione, che ha provveduto dopo pochi secondi a togliere l’audio e a staccare l’inquadratura. E così ilè uscitotrasin, e si attendono maggiori notizie su quanto accaduto.: un inquilino si sente male Sembrava una serata tranquilla e come le altre quella di venerdì 2 febbraio 2024 nelladel. Infatti, Sergio D’Ottavi e Vittorio ...