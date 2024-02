Governo e Coldiretti rincorrono gli agricoltori E alla fine la colpa è solo dell’Europa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tutti contro l’Europa. Uno sport nazionale tornato in voga nelle ultime settimane, da quando le proteste dei trattori hanno bloccato intere città prima di prendere la strada di Bruxelles. Il principio è molto semplice: quando tutti ce l’hanno con te, la cosa più semplice da fare è nasconderti in mezzofolla e darle in pasto un nuovo bersaglio. E, a ben guardare, è esattamente quello che stanno facendo le principali associazioni di categoria italiane alle prese con la difficile gestione degliin rivolta. La giravolta delle associazioni di categoria Lo ha fatto, in primis,, quando ha capito che non era aria. Appurato che era proprio con la sua confederazione che ce l’avevano gli, Ettore Prandini, con un gioco di prestigio degno di Houdini, ha lasciato in fretta e furia Fieragricola ...