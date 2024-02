Gobbi | «Inter e Juventus non si risparmieranno! Ma campionato lungo»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Massimoha espresso la sua opinione sullo scontro diretto train programma domenica 4 febbraio alle 20:45. L’ex giocatore è sicuro su una cosa.– Massimoha parlato così di: «Mi aspetto una grandissima partita perché le squadre stanno bene, non si risparmieranno perché entrambe vogliono vincere per dare un segnale a una delle due squadre. Vlahovic e Lautaro Martinez contro? Gli allenatori di entrambe le squadre non si possono lamentare avendo questa qualità in avanti, ci saranno tanti giocatori di alto livello. Ilè ancora, però la vittoria di una delle due squadre darebbe un segnale all’altra. Può succedere di tutto e ...

Serie A 23° giornata. Lo scontro fra le prime due squadre in classifiche è visibile in diretta e in esclusiva solo su DAZN.Su Sky 3D (canale 150), che ospita il meglio dello sport internazionale, rigorosamente in diretta, arriva anche la Serie A TIM con la prima partita che verrà trasmessa in diretta e in 3 dimensioni: ...Ho colto, tra i gobbi, più testa all'Armageddon di domenica che non all ...Venivano entrambe, la Viola e l'Inter, dall'avventura araba. Italiano subito fuori per mano del Napoli (0-3), mister Spiaze ...