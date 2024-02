Gli Usa hanno utilizzato bombardieri strategici B1

(Di sabato 3 febbraio 2024) La Marina americana non sarebbe stata coinvolta negli attacchi aerei di stanotte in Iraq e Siria. Agli attacchipartecipato dueB1B chevolato senza fermarsi dagli Stati Uniti venendo riforniti di carburante in volo lungo il percorso. Da giorni aerei da...

8.00 Gli Stati Uniti non cercano la guerra con l'Iran,e non lo attaccheranno. Così la Casa Bianca, dopo che le forze americane hanno colpito decine ... (servizitelevideo.rai)

I raid aerei americani di oggi sono l'annunciata rappresaglia per la morte di tre soldati americani rimasti uccisi in un attacco di droni a una base ... (today)

New York, 2 feb. (askanews) - Arriva sul mercato americano Vision Pro, il visore per realtà aumentata e virtuale di Apple."Vision Pro è un dispositivo rivoluzionario, anni avanti" rispetto ai concorre ...Gli effetti della guerra israelo-palestinesi si riversano anche in Italia. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Ci troviamo a Firenze.Per quanto riguarda i colori di auto usate più gettonati, il bianco e il grigio emergono come protagonisti, rappresentando il 27% delle auto vendute su Autohero in Italia nel 2023. Questa preferenza è ...