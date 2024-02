Gli Usa bombardano Siria e Iraq | “Almeno 20 morti” La Casa Bianca | “Ci saranno altri attacchi” Baghdad | “Conseguenze disastrose”

(Di sabato 3 febbraio 2024) I raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono cominciati e continueranno per giorni. Duecontro obiettivi filoiraniani insi sono svolti nell’arco di 30 minuti: hanno provocato oltre venti, stando a quanto riportato dall’Osservatoriono per i diritti umani e da fonti mediche dell’ospedale iracheno di Qaim. Inci sarebbero stati – secondo l’Osservatorio –18nei raid, che avrebbero colpito 17 postazioni vicino a Mayadin – uno dei grandi centri operativi nell’est del paese – e Bokamal, a tre chilometri dalla frontiera con l’. Gliininvece hanno preso di mira la provincia occidentale ...

Gli Usa per i raid in Siria e Iraq hanno utilizzato i bombardieri B-1 dell'aeronautica militare. Lo ha confermato un funzionario della difesa alla Cnn. Si tratta di un bombardiere pesante a lungo ...