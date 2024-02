Gli Usa bombardano Siria e Iraq | “39 morti” Casa Bianca | “Valutiamo altri attacchi” Russia chiede riunione del Consiglio sicurezza Onu

(Di sabato 3 febbraio 2024) I raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono cominciati e continueranno per giorni. Duecontro obiettivi filoiraniani insi sono svolti nell’arco di 30 minuti: hanno provocato oltre 39, stando a quanto riportato dall’Osservatoriono per i diritti umani e dal portavoce del governo iracheno, Bassem al-Awadi. Inci sarebbero stati – secondo l’Osservatorio – almeno 18nei raid, che avrebbero colpito 17 postazioni vicino a Mayadin – uno dei grandi centri operativi nell’est del paese – e Bokamal, a tre chilometri dalla frontiera con l’. Gliininvece hanno preso di mira la provincia occidentale di Anbar e ...

Il portavoce del Cremlino ha accusato Washington di fare pressioni su Kiev per continuare la guerra. Mosca condanna raid in Iraq e Siria: "Progettati per allargare il conflitto" ... La Russia ha accusato gli Stati Uniti di "seminare caos e distruzione" in Medio Oriente dopo che Washington ha lanciato attacchi aerei di ritorsione contro i gruppi sostenuti dall'Iran in Iraq e Siria ...