Gli hotel più belli del mondo

(Di sabato 3 febbraio 2024) In collaborazione con alcuni esperti, abbiamo setacciato ogni angolo del Pianeta per scovare i miglioridal punto di vista estetico: da un’oasi sperduta nel deserto al posto preferito da Kim Jones a Tokyo. Anche se è impossibile prevedere gli imprevisti, come i voli cancellati, esistonoper cui vale davvero la pena di mettersi in viaggio. Hoshinoya Tokyo, Japan https://media.gqitalia.it/photos/65aaab1ee37f83923776431c/master/w 1440,h 1920,c limit/GQ 0224 Travel%20Package Online13.jpg All’Hoshinoya, nel centro di Marunouchi, c’è un bagno termale sul tetto. In qualsiasi altra parte delsarebbe da considerare una mossa a effetto, ma all’Hoshinoya non si tratta di una trovata, bensì dell’espressione del concetto di ospitalità al massimo livello: l’omotenashi, come viene definita dai giapponesi. Il complesso si sviluppa ...