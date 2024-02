Gli ebrei in terra d’Israele | i falsi storici da smontare

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas, dopo i fatti del 7 ottobre, si sono riaffacciati nel dibattito pubblico i peggiori pregiudizi e luoghi comuni su Israele: basti pensare all’accusa che, sin dalla Conferenza mondiale contro il razzismo organizzata dall’Unesco a Durban nel 2001, viene rivolta allo Stato ebraico di applicare politiche di apartheid nei confronti dei palestinesi. Un preconcetto che non tiene conto del fatto che in Israele gli arabi hanno da sempre il diritto di voto, e nella Knesset, il Parlamento israeliano, attualmente si trovano 10 deputati arabi su un totale di 120 seggi (5 fanno parte del partito arabo Ra’am, 3 della lista di estrema sinistra Hadash, uno del partito arabo Ta’al e uno del partito di destra Yisrael Beitenu). Una realtà lontana anni luce dall’apartheid in Sudafrica, dove i neri non potevano nemmeno votare. Un’altra dimostrazione ...