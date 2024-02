Gli chiedono di mostrare i documenti | lui aggredisce e tenta di mordere i vigili

(Di sabato 3 febbraio 2024) Rimini, 3 febbraio 2024 - Al posto di bloccodigli agenti della polizia locale di Rimini. In manette è finito un 33enne. Notte movimentata quella appena trascorsa Miramare. Attorno alle 3 l'attenzione di una pattuglia dei, impegnata come ogni fine settimana nei controlli del tasso alcolemico degli automobilisti, è stata attirata dal conducente di un'auto. L'uomo si è avvicinato agli agenti chiedendo il loro aiuto per via di due sconosciuti che, poco prima, avevano aperto di scatto la portiera ed erano saliti a bordo della macchina, pretendendo a tutti i costi che gli venisse dato un passaggio. Ihanno fatto accostare l'auto e hanno chiesto alla coppia di stranieri di scendere per l'identificazione. Il primo ha accettato di buon grado, mentre il secondo - ...

Villa Certosa è in vendita . I figli di Silvio Berlusconi hanno concordato di cedere la Villa in Costa Smeralda, in Sardegna, per un valore di 500 ... (lanotiziagiornale)

«Se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio gli impianti in Italia». A lanciare l’allarme è Carlos Tavares , ... (open.online)

Al Festival di Sanremo 2024 potrebbero esserci altri ospiti Sono già diversi gli ospiti annunciati per le varie serate della kermesse musicale ma Amadeus ...E ancora, in Sardegna, in Toscana, in Sicilia, eccetera. Sono molte le motivazioni che hanno spinto gli agricoltori verso la protesta, come la burocratizzazione del settore che li costringe a ...In manette è finito un 33enne. Notte movimentata quella appena trascorsa Miramare. Attorno alle 3 l'attenzione di una pattuglia dei vigili, impegnata come ogni fine settimana nei controlli del tasso ...