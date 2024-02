Gli Assoluti di atletica La Duferco corre già | Lavoro quotidiano per un evento storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Marcell Jacobs, la "motoretta umana", e Gianmarco "Gimbo" Tamberi, saranno i primattori, ma tra gli oltre 800 atleti attesi alla Spezia tra il 28 e il 30 giugno prossimi per i Campionati italianidileggera, non mancheranno altri nomi di prestigio e tanti giovanissimi talenti, affamati di vittorie e pronti a subentrare ai campioni in carica. Con l’annunciata partecipazione di tutti gli eroi di Tokyo, le cinque medaglie d’oro olimpiche entrate nella leggenda, la manifestazione sarà uno tra gli eventi sportivi più importanti della storia spezzina. In città si respira già un clima di attesa e al campo Montagna, dove tutte le gare principali saranno disputate in notturna, sono già iniziati i lavori di scavo per posizionare i grandi cavi elettrici attraverso cui saranno alimentate le torri faro che andranno ad illuminare la pista. "Tutto ...