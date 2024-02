Gli agricoltori | “Siamo alla canna del gas | parlassero con l’Europa | pronti per andare a Roma”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Stefano Leuca, un produttore di grani antichi per birra e farina, da giorni insieme ad altri colleghi fa un presidio a Valmontone con i trattori e a Notizie.com esprime il suo disappunto: “pacifici, non violenti maanche stanchi” Non ce la fanno più, sono esausti dstanchezza e dai debiti. Tanti di loro lavorano ogni giorni, anche dodici, quattordici ore al giorno e non riescono a mettere da parte soldi, ma solo debiti con banche e altri istituti di credito e finanziarie varie. “Non è vita questa”, dicono tanti di loro e si lamentano del fatto che l’Italia è come se fosse stata lasciata sola, mentre in altri paesi le cose vanno diversamente. “del gas, i terreni, i nostri terreni e le nostre macchine potrebbero essere prese a breve dalle banche, gran ...