Gli agricoltori protestano a Orte | casello in tilt

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 febbraio 2024) AGI - È caos nei pressi delautostradale di, nel Viterbese, dove glipresenti nei pressi con decine di trattori si sono piazzati in mezzo alla strada che si trova all'esterno dell'A1, intralciando di fatto i veicoli appena usciti dal. La polizia è intervenuta. "Ci avete tolto tutto, almeno fateci mangiare", è lo striscione esposto. Un agricoltore si è sdraiato a terra per qualche secondo. "Noi vogliamo un incontro con il governo", ha annunciato Tonino Monfeli, uno dei coordinatori. "Siamo stati i primi a parlare di andare a Roma, ma sarà l'assemblea pubblica a decidere se farlo e quando farlo. Ilautostradale? Noi non lo tocchiamo. Tuttavia in questo momento saremo duecento trattori, siamo sulla rotatoria antistante al, è chiaro che ...