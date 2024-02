Gli agricoltori invadono di nuovo il casello di Orte | sabato mattina il raid coi trattori all’uscita dell’autostrada video

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Noi dobbiamo fare quello per cui siamo arrivati qui”. Così Antonio Monfeli, portavoce degliche sono arrivati questa, rivolgendosi alle forze dell’ordine presenti. Alle 11 erano già più di 120 i mezzi agricoli stipati nel piazzale antistante la rotatoria di fronte al. Poi alle 11:15 la lunga fila di mezzi è partita per “accamparsi” sulla rotatoria che, ormai da giorni è diventata lo scenario della protesta. “Noi continueremo a manifestare pacificamente – ha continuato Monfeli – ma vista la quantità di mezzi e persone arrivate probabilmente bloccheremo diil”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

