Gli agricoltori annunciano una nuova marcia su Roma | “Coi trattori in autostrada”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pubblicato il 3 Febbraio, 2024 Gliin Italia continuano senza soluzione di continuità le loro proteste e, dopo il blocco del casello di Brescia, si sono riuniti ad Orte per manifestare con 150con un unico obiettivo:re su. Ma perché gliprotestano? Sostanzialmente chiedono più redditi e aiuti e soprattutto rigettano il Green Deal che, secondo loro, renderà l’agricoltura europea meno competitiva rispetto alle importazioni. Gli: “Marceremo sucoi” Antonio Monfeli, leader degli, ha detto agli oltre 300 partecipanti: “La settimana prossima andremo tutti aper rivendicare i nostri diritti”. In un ...

Cosa sta succedendo oggi in Europa? Come è possibile che il Green Deal, che è la soluzione al problema, venga scambiato con la causa del problema? ... (vanityfair)

Proseguono le proteste degli agricoltori in Italia e in Europa. Oggi la protesta ha paralizzato l'uscita Orte dell'autostrada A1 creando notevoli ... (today)

Hanno allestito un presidio all'esterno del casello autostradale dell'A1 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) gli agricoltori che protestano, come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d'Europa, p ...Il movimento è dilagato in tutta Europa. Ecologismo ideologico, ricatto sui prezzi della grande distribuzione, concorrenza sleale extra Ue: gli agricoltori non hanno tutti i torti. "Ora cortei a Roma" ...TERAMO – Il decreto che riconosce lo stato di calamità naturale per gli eccezionali attacchi di peronospora nei territori agricoli per i danni causati alle produzioni di uva è incompleto” lo dichiara ...