Giuseppe Garibaldi come sta dopo il malore al Grande Fratello? La rivelazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Arrivano rassicurazioni riguardo alle condizioni dialsta il gieffinoilè stato vittima di unnelle scorse ore nella casa del. Il gieffino calabrese è svenuto mentre si trovava in bagno, mandando in allarme tutta la Casa.sta? È quello che si chiedono i telespettatori delaver assistito ai momenti di panico nella casa, che si sono generati in seguito ad unaccusato da. L’esperto di gossip Amedeo ...

Ieri sera, al GF, Giuseppe Garibaldi è stato vittima di un malore e per soccorrerlo è stata chiamata un'ambulanza . Ecco come sta ora. (comingsoon)

Grande Fratello , malore per Giuseppe Garibaldi : come sta Momenti di paura per i concorrenti del Grande Fratello . Nella serata di ieri, 2 febbraio, ... (tpi)

Al momento non è chiaro quali siano le condizioni di Giuseppe Garibaldi con il Grande Fratello a non aver ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale in merito all'accaduto. I gieffini sono anche ...Incursori e palombari condividono la stessa sede, all’interno dell’antica fortezza del Varignano, nata come lazzaretto nel 1656, e celebre per aver ospitato nel 1862 Giuseppe Garibaldi. È lì che nel ...Panico nella casa di Cinecittà quando, nella serata del 2 febbraio, il 30enne si è sentito male. Nessun commento per ora da parte della produzione ...