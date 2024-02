Giuseppe Dentice | Le bombe americane in Siria e in Iraq sono un messaggio di forza e un avviso all' Iran

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per l'analista del Ce.Si "Biden ha voluto ribadire il fatto che se l’è veramente capace di controllare i propri proxy come dice, allora è giunto il momento che faccia qualcosa per evitare che tutto deflagri"

La Casa Bianca, infatti, ha dichiarato che “questo è solo l’inizio, le azioni proseguiranno in futuro”. Ne parliamo con Giuseppe Dentice, analista del Ce.SI - Centro Studi Internazionali. Come si ...Le reazioni della Casa Bianca a quanto accaduto in Giordania: tre soldati USA morti e altri 25 feriti in un raid coi droni ...L’attacco, in cui sono morti tre soldati USA, è stato rivendicato dalla Resistenza Islamica in Iraq, un “cappello” di milizie ...