Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati per un matrimonio mancato? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una storia d’amore come quelle che si trovano solitamente solo nelle favole,Defanno coppia fissa da più di tre anni esempre sembrati molto innamorati. L’influencer e l’imprenditore bresciano, infatti, davano l’impressione d’essere del tutto inseparabili e, anche di recente,stati protagonisti di una vacanza da sogno in Messico. Adesso, però, sembra che la coppia sia in un momento di crisi. Infatti si rincorrono da giorni le indiscrezioni su una possibile rottura dei due fidanzati.Desi sarebberoe, secondo i rumors, all’origine della rottura ci sarebbe ildella ...