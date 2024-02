Giudice minacciata | il presidente dell’antimafia pugliese | “non è sola” Perrini | parole di sostegno

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Renatodella commissione antimafia della Regione Puglia: “In qualità didella Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia esprimo solidarietà alMaria Francesca Mariano del Tribunale di Lecce. “Ho letto che nelle scorse ore ha trovato davanti alla porta d’ingresso della sua abitazione, in pieno centro storico di Lecce, una testa di capretto insanguinata con un lungo coltello da macellaio conficcato e un biglietto scritto a mano che recita , alludendo evidentemente al tipo di morte da infliggere alla. “È chiaro, però, che un atto come quello appena subito alza in maniera estremamente pericolosa il livello delle minacce e impone probabilmente un livello di ...