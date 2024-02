Giovanni Kean | «Mio fratello è deluso… La Fiorentina aveva mostrato interesse»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

di Moise, ha parlato a Tuttosport del mancato trasferimento all'Atletico Madrid dell'attaccante. Le sue dichiarazioni: DELUSIONE – «Ovviamente immaginavamo che la vicenda si sarebbe conclusa in maniera diversa. Atletico Madrid e Juventusno trovato una quadra su tutto, anche dal punto di vista economico non ci sono mai stati problemi. A Madrid hanno trattato benissimo Moise, semplicemente il club non si è sentito di prendere un giocatore che potrebbe aver bisogno di un mese prima di tornare in campo. Mi sembra comprensibile. Ma adesso Moise si è ripreso dalla delusione e punta a conquistarsi una maglia da titolare alla ...