Giornata mondiale contro il cancro domenica 4 febbraio

(Di sabato 3 febbraio 2024) ROMA – Il 4è, da alcuni anni, lail(World Cancer Day). Lo slogan degli ultimi anni relativo a questaè “Close the care gap”, cioè eliminare le differenze nell’accesso ai trattamenti. L’Italia dispone di un Sistema Sanitario Nazionale di tipo universalistico, cioè dovrebbe fornire a tutti, indistintamente da potenzialità economiche, livello culturale, fascia sociale, età, i migliori trattamenti disponibili. Questo avviene nella maggior parte dei casi ma non bisogna negare che, purtroppo, esistono ancora differenze territoriali nella reale disponibilità di accesso nei diversi territori italiani. Tutto ciò può essere compensato solo da un sistema di Rete Oncologica che omogeneizzi attività e percorsi. Proprio per discutere di queste ...

L'Olanda domina la prima giornata dei mondiali di ciclocross in corso di svolgimento a Tabor, in Repubblica Ceca. La formazione olandese si è imposta realizzando un vero e proprio ...La Presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, Natalia Re, in occasione della giornata mondiale dei “calzini spaiati”, nata per sensibilizzare sulla diversità, ha insignito come Ambasciatore ...Oms, le previsioni sui tumori nel 2050: "Non tagliare fondi" è l'appello del direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Henri P. Kluge ...