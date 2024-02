Giornata di raccolta del farmaco | serve oltre un milione di medicinali per 427mila in condizioni di povertà

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bergamo. Anche quest’anno, si svolge la GRF –didel. Durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio. In5.600 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa – L’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), è chiesto ai cittadini di donare uno o piùda banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di 5.010.685 €) saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione disanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera ildi confezioni di. Si invitano i cittadini ...

Serve oltre un milione di medicinali per 427.000 indigenti Anche quest'anno, si svolge la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio. In oltre 5.60 ...Inizia la settimana del farmaco sospeso., in Veneto e in Italia, ci sarà la Giornata di Raccolta del Farmaco, con il Banco Farmaceutico.