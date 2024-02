Giornata della Memoria | Il messaggio della senatrice Segre al Convitto Istituto Alberghiero di Massa

(Di sabato 3 febbraio 2024) Con ilLiliana, esperti in cattedra aldell’per non dimenticare. Grazie all’impegno del presidenteprovincia di- Carrara, Gianni Lorenzetti, anche quest’anno laha inviato il suoin occasione. Un anno fa è stato indirizzato a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole diCarrara con la favola “Ciao mi chiamo Bessy“ a lei ispirata, scritta dalla collega Angela Maria Fruzzetti, mentre quest’anno ...

Tutto pronto per un nuovo lungo weekend di Calcio amatoriale, al via stasera con 7 anticipi. Fra le gare più interessanti 2 del girone B di Serie ... (sport.quotidiano)

Prendono ufficialmente il via oggi i World Aquatics Championships di Doha 2024 e lo fanno con i tuffi e il nuoto artistico, in attesa dei prossimi ... (metropolitanmagazine)

Proseguiranno anche per l’intera giornata di lunedì le iniziative di sciopero alla Tecopress di Dosso. Questo hanno deciso, ieri, le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, le Rsu di s ...Domani si giocano le partite della quinta giornata di ritorno nel campionato di Promozione. Faenza in trasferta contro Torconca, San Pietro in Vincoli ospita Due Emme, Del Duca Grama sfida Bellariva, ...Decine di migliaia di trattori stanno bloccando le strade di mezza Europa per opporsi all’agenda europea sulla sostenibilità.