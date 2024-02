Giorgio Vasari e le Stimmate | le dediche delle Giostre 2024

l 2024 si prospetta come un anno straordinario per Arezzo , città situata nella pittoresca regione della Toscana, con un calendario ricco di ... (lortica)

Questa mattina si è svolta la ventinovesima edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori. Nel Chiostro di Palazzo Comunale l’assessore al turismo Sim ...Ghinelli conferma in consiglio comunale il prestito del capolavoro "Vasari evento nazionale. Anche Firenze sarà impegnata in prima linea".Francesco Accolti detto l’Aretino è stato un giurista, letterato e umanista del Quattrocento, immortalato da Giorgio Vasari in un ritratto ideale nella Sala di Lorenzo il Magnifico in Palazzo Vecchio.