Giordano sul Napoli | ”L’esclusione di Zielinski è un obbrobrio calcistico”

(Di sabato 3 febbraio 2024) La SSCha reso note le due liste dei calciatori inseriti per disputare Serie A e Champions League. La scelta più sorprendente riguardadalla lista UEFA di Piotr, che così come Leander Dendoncker potrà giocare soltanto in campionato. Il giornalista del Corriere dello Sport Antonioè intervenuto a Radio Marte suldidalla lista. Queste le sue parole:: Il polacco è il miglior talento alla pari con Kvara, un atto di autolesionismo grande “diè un, tenendo conto che il polacco è il miglior talento alla pari con Kvara, un atto di autolesionismo grande. Credo al buon senso e al libero ...