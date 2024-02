Giochi | una 53enne di Ponticelli vince un Jackpot di 20mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 febbraio 2024) La fortuna fa tappa in Campania grazie a Cinco, il gioco che offre unfisso ditutti i giorni, tutto il giorno, 24 ore su 24. Questa volta la vincitrice è unadi, in provincia di Napoli, ad aggiudicarsi l’ambitodicon una giocata di soli 2in sala Roma, come riferisce Agipronews. La fortunata giocatrice campana ha vinto grazie al 9 di picche. Su tombola.it, oltre a Cinco, tanti altridi bingo e un’offerta di intrattenimento 24 ore su 24: tante chat bingo gratuite, una sezione di gioco responsabile e la community di bingo più grande d’Italia per commentare live le serate in musica in arrivo. Con il primo deposito, ecco a disposizione per tutti i ...