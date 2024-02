Giochi proibiti nel Reggino | due denunce per scommesse illegali a Melito Porto Salvo e Bagaladi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Massima è l’attenzione dei carabinieri della Compagnia dinell’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni in materia disportive on-line e videolottery non autorizzate. Numerosi infatti sono stati i comuni che recentemente sono stati passati al setaccio dai militari dell’Arma e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM di Reggio Calabria...

