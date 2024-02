Ginnastica ritmica Lucca è quasi Gold | Allieve» d’argento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bella affermazione per la Ritimicaa Campi Bisenzio alla prima prova del campionato di squadra ": un prestigioso campionato riservato alle ginnaste più giovani. Lasi è presentata con ben due squadre. La formazione delle più piccole – composta da Emma Torselli, Mia Gigliucci e Nicole Del Cima – , ha gareggiato nella categoria "3", riservata alle ginnaste nate begli anni 2014, 2015 e 2016. Le tre farfalline, alla loro prima esperienza in una gara "", hanno ottenuto un meritatissimo secondo posto, sfiorando per pochissimi decimi il gradino più alto del podio. Nella categoria "2" hanno gareggiato, invece, Daria Sustova, Martina Cicerchia, Vera Menghini e Alice Solari, sostenute dalla loro compagna Emma ...