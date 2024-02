Ginnastica artistica | Serie A1 | Alice D’Amato splende | Asia fa il suo ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Al PalaGeorge di Montichiari è andata in scena la prima tappa diA1 difemminile, che ha visto trionfare la Brixia Brescia. Le Fate hanno raccolto risultati ottimi, conche torna ufficialmente in pista dopo l’infortunio dello scorso anno. La genovese cade due volte alle parallele asimmetriche (12.000, 5.7 la nota di partenza), ma brilla alla trave (13.400, 5.4 il D Score) e porta a casa un buon doppio avvitamento al volteggio (14.000).ha ottenuto uno stellare 14.200 (5.6) nel corpo libero, e poi confeziona un 14.650 alla trave. Giorgia Villa sorride in questa specialità, che non toccava da tempo, e porta a casa un 13.350, per poi conquistare un 14.450 nelle parallele asimmetriche. Giornata positiva anche per ...