Ginnastica artistica oggi | Serie A Montichiari 2024 | orari | ordini di rotazione | tv | streaming

(Di sabato 3 febbraio 2024)sabato 3 febbraio (a partire dalle ore 14.30) va in scena la prima tappa delladi. L’evento avrà luogo al PalaGeorge di(in provincia di Brescia). La stagione dei grandi attrezzi inizierà in Lombardia: incomincia una lunga annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Parigi, senza dimenticarsi degli Europei a Rimini. La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostico nel settore femminile, mentre la lotta sarà più serrata tra gli uomini con la Virtus Pasqualetti Macerata chiamata a difendere lo scudetto. In pedana sono attesissime le Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli guiderano la Brixia, Asia D’Amato è sulla via del recupero, Vanessa Ferrari ha rinviato il proprio ritorno ...