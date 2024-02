Ginnastica artistica | Maresca vince la sfida con Lodadio agli anelli in Serie A2 Bartolini assente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) LaA2 divede ai nastri di partenza alcuni pezzi grossi, che fanno parte del giro della Nazionale e che stanno lavorando per meritarsi la convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul fronte maschile spiccano Salvatoree Marco, ovvero due grandi specialistiche sperano di rientrare in lizza per i Giochi dopo non aver disputato gli ultimi Mondiali. Il campano ha ottenuto un 14.350 al castello (6.2 il D Score) e poi si è cimentato anche su altri due attrezzi (12.350 al corpo libero e 12.300 al volteggio), il romano si è fermato a 13.650 sul suo attrezzo prediletto (5.6 il punteggio di partenza) e poi ha fornito il proprio contributo anche in altre tre occasioni (13.450 al corpo libero, 12.900 alle parallele, 14.150 ...