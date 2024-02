Ginnastica artistica | Fate squillanti in Serie A1 Alice D’Amato | punteggi shock Asia ritorna | novità Villa | ruggito Iorio

LIVE Ginnastica artistica - Serie A in DIRETTA : Asia D’Amato torna - Alice spaziale - Villa scatenata - Esposito ruggisce. La Brixia vince

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la prima tappa della Serie A1. Rimanete con noi per cronache e ... (oasport)