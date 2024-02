Gigi D’Agostino torna a Sanremo dopo la malattia | “Ho vissuto un trama enorme”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un grande ritorno, atteso da tempo dai fan.si prepara infatti al rientro sulle sceneuna pausa durata 4 anni, durante la quale si è ritirato per prendersi cura della sua salute. La prima apparizione pubblica ha già una data: sarà infatti a bordo della Costa Crociere ormeggiata a largo didurante l’edizione 2024 del Festival. Amadeus è infatti riuscito a convincerlo, anche se il dj torinese ha amesso di non aver capito bene come abbia fatto a rintracciarlo: “Non so come sia andata perché io vivo proprio isolatissimo, in un universo parallelo: non ho le suonerie nel telefono, non rispondo alle chiamate. So solo che mi ha fatto piacere”. In un’intervista al Corriere della Sera,D’Ag ha parlato del suo ritorno e, per la prima volta, anche del male che lo ha costretto ...