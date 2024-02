Gigi D’Agostino e il ritorno a Sanremo dopo la malattia | «Ho vissuto un enorme trauma | ora sto bene»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024)è pronto a tornare “in pista”. Il Capitano si esibirà il 9 febbraio a bordo della nave da crociera ormeggiata al largo di, durante la kermesse canora in programma dal 6 al 10 dello stesso mese. Unatteso dai fan, preoccupati per le condizioni di salutel’annuncio della «grave» che lo aveva colpito «in modo aggressivo». Ma ora, il padre di singoli di successo come L’Amour Toujours e Bla bla bla fa sapere, in un’intervista sul Corriere della Sera, di stare meglio. «Certo – confida il dj torinese – hounquindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima». Della ...