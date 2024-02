Ghali annuncia il concerto evento al Forum di Assago

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 3 febbraio 2024) In attesa del suo debutto in gara al Festival di Sanremo, , i biglietti In attesa di vederlo esibirsi sul palco del 74° Festival di Sanremo, in gara per la prima volta tra i big con il brano Casa mia (Warner Music Italy/Sto Records),svela oggi il suo grande ritorno live con ununico: un’imperdibile data in programma il 29 ottobre aldie prodotta da Vivo Concerti, con cui l’icona mondiale della musica italiana è pronta a conquistare per la seconda volta il palco di uno dei palasport più importanti d’Italia. Dopo avere infiammato ilnel 2018, l’eclettico rapper di Baggio – inserito tra le 100 giovani personalità che stanno plasmando il futuro del mondo secondo il Time, con 50 dischi di Platino e 16 dischi d’oro nel palmarès – è pronto a portare tutto il suo mix di ...