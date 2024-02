Gf Vip 7 | Oriana Marzoli in lacrime svela inediti retroscena sulla rottura con Daniele Dal Moro Ma lui non ci sta e tira in ballo Luca Onestini!

(Di sabato 3 febbraio 2024)Dal… capitolo ennesimo! Dopo l’ennesimaavvenuta nei giorni scorsi e la live dell’ex tronista veneto in cui raccontava la sua verità in merito alla fine (?!?) della loro storia d’amore, i due ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, luogo che diede inizio al romanzo più lungo de “Alla ricerca del tempo perduto” hanno ripreso le loro infuocate diatribe social. Sul suo canale Instagramha iniziato a tuonare contro l’ex Vippone: Successivamente l’influencer venezuelana ha preferito traslocare insieme a tutta la sua rabbia su TikTok, dove ha rivelato alcunifine del suo rapporto con. Sembrerebbe che – fra le altre ...

