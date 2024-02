GF | Garibaldi dimesso dall' ospedale Come sta e ultime news sul rientro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo l'allarme suscitato durante la serata di venerdì 2 febbraio 2024 al Grande Fratello per il malore di Giuseppe, la pagina ufficiale Instagram del concorrente è intervenuta per tranquillizzare i fan. La comunicazione afferma che il bidello sta bene e ha trascorso la notte sotto osservazione presso un presidio ospedaliero della Capitale. Il fratello Nicola ha rotto il silenzio su IG: "Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d'affetto. Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti". La produzione del Grande Fratello ha reso nota la situazione attraverso i suoi canali social, dichiarando che Giuseppe, a seguito di un leggero malore, è temporaneamente uscitoa Casa per sottoporsi ad accertamenti medici. Inoltre è stato assicurato che attualmente sta bene e tornerà nella Casa ...