GF 2023 | il fratello di Giuseppe Garibaldi si espone dopo il malore | ecco quali sono le sue condizioni di salute

Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile.Kean rinnova con la Juve Il fratello esce allo scoperto: l’annuncio. Ecco cosa farà l’attaccante a fine stagione Kean è uno dei giocatori della Juve ad avere il contratto in scadenza nel 2025. Il fra ...Panico al Grande Fratello, un inquilino si sente male Non si sa ancora nulla ma la regia ha deciso di inquadrare solo la piscina.