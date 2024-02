Gevi Napoli-Germani Brescia | Lega Basket A | ecco il big-match | ultime e diretta tv

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una gara davvero molto importante ed estremamente interessante aprirà le danze, splendidamente, in questa diciannovesima giornata diA. Due squadre che stanno stupendo, dal canto loro, producendo delle prestazioni davvero molto positive che hanno issato le società in luoghi che, a inizio stagione, non erano minimamente pronosticabili. È il caso, sicuramente, diche nella passata stagione ha combattuto, fino a fine campionato, per rimanere in massima serie riuscendo a certificare la salvezza nelle battute conclusive del torneo. Oggi, invece, i campani sono saldamente al quinto posto a tre vittorie dalla vetta della graduatoria. Dovrebbe essere l’annata della consacrazione perche diversi mesi fa ha alzato la Coppa Italia e oggi comanda la ...

La Virtus Segafredo Bologna , dopo la vittoria di Varese e la sconfitta in trasferta a Istanbul in Eurolega contro il Fenerbahçe, torna alla ... (today)

Dichiarazione di Igor Milicic Coach della Generazione Vincente Napoli Basket: “Affrontiamo la squadra capolista del nostro campionato, e questo non ...“Tra le squadre in lotta per la Champions secondo me si è rinforzata di più l’Atalanta – ha detto l’ex azzurro e ds del Casarano nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte –, perché è riusc ...“La lista Champions senza il polacco – ha detto il giornalista del Corriere dello Sport nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte-, l’esclusione di Zielinski è un obbrobrio calcistico, ...