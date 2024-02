Gemellini trovati morti in auto | il padre | “Non so cosa è successo e perché”

(Di sabato 3 febbraio 2024) I corpi dei piccoli, 3 anni, erano nell'parcheggiata sull'interstatale 95 a Miami. La madre si è buttata da un cavalcavia ed è in condizioni critiche "Non so veramentesiai miei figli sono". E' quanto ha dichiarato alla Nbcnews Milson Cadet, ildei due gemelli di 3 anni

(Adnkronos) – "Non so veramente cosa sia successo, perché i miei figli sono morti ". E' quanto ha dichiarato alla Nbcnews Milson Cadet, il padre dei ... (periodicodaily)

