Galles-Scozia oggi | Sei Nazioni rugby 2024 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ha preso il via ieri sera il Guinness Seidie a chiudere la prima giornata, questo pomeriggio, a Cardiff scenderanno in campo i padroni di casa dele la. Un derby britannico tra due outsider che puntano a vincere all’esordio per candidarsi a possibile sorpresa del torneo. Ilsta vivendo oramai da oltre un anno una forte rifondazione come giocatori, ma che arriva anche da tanti, forse troppi, problemi extra sportivi all’interno della Federazione. Nonostante ciò, il ritorno di Warren Gatland ha ridato fiducia alla squadra, che favorita da un girone oggettivamente facile, ha conquistato un insperato accesso ai quarti di finale dellaWorld Cup lo scorso autunno. Di contro, laè una squadra che sotto ...

Nel match che ha aperto il Torneo, decisiva l’espulsione nel primo tempo di Willemse: per la squadra del c.t. Farrell arriva anche il bonus con le mete di Gibson-Park, Beirne, Nash, Sheehan e Kelleher ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:09 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Inghilterra under 20. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e le ...Il 2 febbraio inizia il Sei Nazioni 2024, 130esima edizione del torneo di rugby. Italia in campo sabato 3 contro la favorita Inghilterra.