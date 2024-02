Gaeta | vandalizza la vetrata di un bar | residente tradito dalla videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024- In data 01 febbraio c.,a. a, i Carabinieri della locale Tenenza, a seguito di mirata e immediata attività di indagine, identificava e deferiva in stato di libertà l’autore del danneggiamento posto in essere intorno alle ore 05:30 odierne all’indirizzo delladi un noto locale commerciale del tipo bar ubicato nel comune di. L’uomo classe 59 e, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi penali, veniva individuato grazie ad una serie di accertamenti posti in essere dai Carabinieri di, anche grazie all’ausilio dei vari sistemi dipresenti in città, che hanno permesso così di individuarlo in tempi brevi e ad arrestare la propria condotta criminosa. Il reo, ...