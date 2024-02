Gabbia | «Non guarderò Inter-Juventus! La mia ragazza si arrabbia»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Matteo, autore del gol del momentaneo pareggio del 2-2 in Frosinone-Milan, su Sky Sport ha parlato anche di-Juventus in programma domani. NO SCONTRO DIRETTO – Il difensore del Milan, Matteo, snobba il big-match in programma domani e ammette: «-Juventus? Onestamente non la, perché sono libero e altrimenti la miasi(ride, ndr). Avremo due giorni liberi quindi voglio riposare, noi intanto lavoreremo per cercare di migliorare».