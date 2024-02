Fuorigrotta | rapina in un supermercato | in manette 45enne

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’uomo è stato bloccato poco dopo aver sottratto parte dell’incasso dai registratori di unnel quartiere, a Napoli, strattonando una delle dipendenti. In auto una coppia di coniugi aveva una mazza ed un machete per risolvere delle controversie con dei parenti. Ma c’è anche chi è stato trovato in possesso di un coltello