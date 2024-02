Frosinone Milan | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra. I ciociari sono reduci dal pareggio contro il Veron in trasferta dopo la vittoria contro il Cagliari. La formazione di Di Francesco è una delle sorprese positive della stagione e ha messo in mostra diversi giovani interessanti, su tutti Matias Soulé. Dall’altra parte i rossoneri hanno pareggiato contro il Bologna tra episodi dubbi e rabbia Var, ora vogliono ritrovare i tre punti continuare a restare agganciata al duo di testa. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con levedere il ...